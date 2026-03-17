Эвакуация завершена: все туристы из Башкирии вернулись из ОАЭ

Ассоциация туроператоров России сообщила, что все российские туристы, отдыхавшие в Объединенных Арабских Эмиратах по пакетным турам, вернулись домой. Крупнейшие компании, работающие на ближневосточных направлениях — FUN& SUN, «Интурист», Anex, Coral Travel, Space Travel, PEGAS Touristik, «Русский Экспресс», PAC Group и ПАКС — полностью завершили программы вывоза. Основной процесс эвакуации закончился 15 марта, хотя некоторые операторы справились еще 12-го.
В одной из компаний уточнили, что подавляющее большинство туристов — около 99 процентов — уже доставлены в Россию. Остальные путешественники приняли решение продлить пребывание и поменяли билеты на более поздние даты. Эвакуация продолжалась две с половиной недели. Использовались как регулярные, так и дополнительные рейсы по мере того, как возобновляли работу аэропорты Дубая, Абу-Даби и других эмиратов.
Напомним, по данным на конец февраля, в ОАЭ находилось около 50 тысяч российских туристов, из них примерно 23 тысячи приехали по пакетам. Сейчас продажа туров в ближневосточный регион приостановлена: воздушное пространство частично закрыто, большинство рейсов не выполняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.