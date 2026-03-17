Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали жалобы на приговор

Как сообщил источник, знакомый с ходом процесса, сразу несколько участников дела решили обжаловать вердикт. При этом, кто именно из осуждённых подал жалобы, пока не уточняется.
«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — рассказал собеседник РИА «Новости».
Ожидается, что суд в ближайшее время приступит к рассмотрению поступивших обращений.
Напомним, 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки для исполнителей, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.
