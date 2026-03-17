В Феодосии ликвидировали открытый огонь на масштабном пожаре

Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21 в понедельник. Изначально горели два гектара растительности, ветер «разогнал» пожар и увеличил площадь до трех гектаров. Позднее площадь увеличилась более чем в восемь раз, огонь локализовали на 30 гектарах.
«7:00 ликвидация открытого горения в Феодосии», — проинформировали в МЧС.
Всего для ликвидации пожара привлечены 126 человек и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.
