Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали апелляции на приговор

Защита ряда фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подала апелляционные жалобы на вынесенный приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.

По данным агентства, жалобы были направлены в понедельник. Их подали адвокаты нескольких осужденных.

Ранее, 12 марта, суд вынес приговор по делу. Пожизненное лишение свободы получили 15 из 19 фигурантов. Помимо непосредственных исполнителей, к ответственности были привлечены лица, участвовавшие в обеспечении преступления — перевозке оружия и снабжении боеприпасами.

Суд также назначил штрафы. Исполнители должны выплатить по 990 тысяч рублей. Кроме того, с фигурантов взыскано свыше 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди вошли в здание, открыли огонь по посетителям и устроили пожар.

В результате атаки погибли 150 человек, более 600 получили ранения.

Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.