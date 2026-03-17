В Красноярске задержали пьяного водителя с превышением нормы в восемь раз

Житель Красноярска помог задержать нетрезвого водителя. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. В чат-бот «Синяя линия» поступило сообщение от жителя, который заметил на Ботаническом бульваре подозрительного водителя ВАЗа. Мужчина еле стоял на ногах. Инспекторы прибыли к авто и проверили медосвидетельствование 30-летнего владельца на состояние опьянения. Алкотестер показал 1,29 мг/л — это превышает допустимую норму более чем в восемь раз. Нарушителю грозит до 15 суток ареста.