В Башкирии из-за ошибки навигатора братья увязли в снегу

Ночная поездка для двоих жителей Баймакского района едва не обернулась трагедией. Мужчины отправились провожать родственника в детский лагерь «Юлдаш», расположенный неподалеку. Однако обратная дорога оказалась опаснее: следуя указаниям навигатора, братья сбились с пути и их машина безнадежно увязла в снегу, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.