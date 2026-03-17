В Башкирии из-за ошибки навигатора братья увязли в снегу

Им пришли на помощь спасатели.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Ночная поездка для двоих жителей Баймакского района едва не обернулась трагедией. Мужчины отправились провожать родственника в детский лагерь «Юлдаш», расположенный неподалеку. Однако обратная дорога оказалась опаснее: следуя указаниям навигатора, братья сбились с пути и их машина безнадежно увязла в снегу, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Самостоятельные попытки выбраться привели к поломке — в автомобиле полностью вышло из строя сцепление, и он встал намертво. К счастью, у братьев сработала кнопка экстренного реагирования «Эра-Глонасс», и сигнал о помощи получили спасатели.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС выехали на вызов. Они благополучно доставили замерзших мужчин в Сибай. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

За своим транспортным средством братья планируют вернуться утром, когда погодные условия позволят безопасно подъехать к месту.