В Башкирии из-за ошибки навигатора братья увязли в снегу

Ночная поездка для двоих жителей Баймакского района едва не обернулась трагедией. Мужчины отправились провожать родственника в детский лагерь «Юлдаш», расположенный неподалеку. Однако обратная дорога оказалась опаснее: следуя указаниям навигатора, братья сбились с пути и их машина безнадежно увязла в снегу, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
Самостоятельные попытки выбраться привели к поломке — в автомобиле полностью вышло из строя сцепление, и он встал намертво. К счастью, у братьев сработала кнопка экстренного реагирования «Эра-Глонасс», и сигнал о помощи получили спасатели.
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС выехали на вызов. Они благополучно доставили замерзших мужчин в Сибай. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.
За своим транспортным средством братья планируют вернуться утром, когда погодные условия позволят безопасно подъехать к месту.