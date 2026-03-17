С размаху ударил кулаком в лицо: рецидивист вышел из себя после просьбы покинуть дом, за что получил реальный срок

Рецидивист из Забайкалья получил реальный срок за то, что ударил 16-летнего парня. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, сначала суд назначил ему мягкое наказание, но правоохранители с этим не согласились и добились пересмотра.
— Все случилось в январе 2025 года. 34-летний мужчина, у которого уже была куча судимостей, ночью пил в компании женщин. Туда же зашел знакомый одной из подруг — подросток 16 лет. Парень попросил взрослого гостя уйти, но тому это не понравилось. Разозлившись, рецидивист с размаху ударил его кулаком в лицо, — рассказывают в агентстве.
В декабре 2025-го суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы. Но прокурор посчитал приговор слишком мягким и подал апелляцию. Ведь на тот момент обвиняемый уже имел условный срок за другое преступление, а также непогашенные судимости за кражу и нападение на полицейского.
Краевой суд встал на сторону обвинения. Мужчине отменили условное наказание, сложили оба приговора и отправили его в колонию строгого режима на 1 год и 4 месяца. Решение уже вступило в силу.
