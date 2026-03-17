Заявителя по делу о банкротстве свердловского «смотрящего» Марселя Гасанова сильно избили

В суде заявили о возможном жестоком избиении заявителя по делу Василия Кусова, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Дело рассматривает Арбитражный суд Свердловской области. Кусов требовал признать Гасанова банкротом из-за долга почти в 11 млн рублей. Однако при рассмотрении заявления вскрылись странные обстоятельства, связанные с доверенностью и представителями кредитора.
Заявление о банкротстве было подано от имени Кусова, однако его интересы в суде представляла Гульсум Клочкова по доверенности, якобы удостоверенной компанией «Арма-Групп». Суд потребовал подтвердить связь заявителя с этой организацией и законность выдачи документа.
Позже сам Кусов направил в суд пояснения через систему «Мой арбитр». Он заявил, что никогда не работал в «Арма-Групп», не состоял с компанией в каких-либо договорных отношениях и не выдавал доверенность на представление своих интересов.
«Доверенность, сведения о которой указаны судом как удостоверенной ООО “Арма-Групп”, мною не выдавалась. Я не обращался за ее удостоверением и никаких документов там не подписывал», — говорится в его обращении.
Кусов также заявил об отмене всех доверенностей, которые могли быть оформлены от его имени, и попросил суд считать, что полномочия лиц, действующих по таким документам, отсутствуют. В отдельном заявлении он попросил рассмотреть дело без его участия, указав, что не может лично присутствовать на заседании.
Суд, изучив обстоятельства, пришел к выводу, что заявление о банкротстве было подписано лицом без надлежащих полномочий. Кроме того, госпошлина и депозит в арбитраж — 10 тыс. и 25 тыс. рублей — были оплачены не Кусовым, а Клочковой. В итоге заявление о банкротстве Марселя Гасанова было оставлено без рассмотрения.
Иск о признании банкротом Марселя Гасанова на сумму около 11 млн рублей поступил в суд в декабре прошлого года. Полного тезку Гасанова в ноябре приговорили к 13 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, он считался «смотрящим» за Свердловской областью и занимался распределением средств так называемой преступной кассы.
О заявителе, Василии Кусове, известно мало. Он занимался бизнесом, но затем ликвидировал свои компании и отказался от статуса индивидуального предпринимателя. В июне он судился с некоей Анной Гасановой, очевидно, супругой Гасанова. Стороны пришли к мировому соглашению, но, судя по дальнейшему движению дела, денег он не получил.
Гульсум Клочкова уже упоминалась в ряде резонансных историй. В частности, ее имя фигурировало в скандале с выводом средств из управляющей компании «Чистая Зеленая роща», связанной с семьей бизнесмена Константина Капчука. Кроме того, полная тезка Клочковой — директор строительной фирмы из Екатеринбурга — была близка к бывшей главе фонда капремонта Омской области Марине Степановой и была главным свидетелем по делу о взятках и откатах при распределении подрядов.