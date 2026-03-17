Дебоширкой с Патрокла занялась полиция Владивостока

Полиция Владивостока проводит проверку информации из социальных сетей о неадекватной жительнице дома № 7 на улице Сочинской, которая систематически нарушает тишину и покой граждан и портит общедомовое имущество, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

К публикации были приложены записи с камер внутридомового наблюдения с фактами нарушений общественного порядка данной гражданкой. По словам соседей, ей 32 года, и семья девушки знает о её неадекватном поведении, но мер в отношении дебоширки не предпринимает, хоть и заметила психические отклонения родственницы давно. На учёте психиатра она не состоит. Однако поведение гражданки бывает настолько неадекватным, что дети, проживающие с ней на одном этаже, боятся соседку и просят взрослых сопровождать их в лифте и в общих коридорах.

По факту систематического противоправного поведения гражданки проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Также проводится проверка информации о противоправных действиях группы подростков, которые регулярно портят общедомовое имущество в одном из домов на улице Окатовой. О несовершеннолетних хулиганах писали в социальных сетях, также в полицию поступало заявление от 40-летней местной жительницы, требовавшей привлечь дебоширов к ответственности.

Ранее полиция начала проверку по факту погрома молодых людей, предположительно тоже несовершеннолетних, на придомовой детской площадке по улице Североморской. Хулиганы испортили общественное имущество, проникли на закрытую территорию и там употребили спиртные напитки.

Полиция напоминает, что обо всех противоправных действиях граждане могут сообщать по телефонам 02/102 либо по единому номеру телефона экстренных служб 112, а также в территориальные дежурные части.