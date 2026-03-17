Автомобиль разорвало на две части в ДТП на трассе в Оренбурге, погиб пассажир

BMW разорвало на две части при столкновении со столбом на трассе в Оренбурге, погиб 20-летний пассажир легковушки. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Shot.
По данным источника, ДТП произошло на улице Рокоссовского. Водитель не справился с управлением, и автомобиль влетел в столб, машина разлетелась на две части от мощного удара.
Пострадали также два человека, их доставили в больницу с различными травмами, передает Telegram-канал.
