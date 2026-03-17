Силы ПВО уничтожили 206 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 206 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 206 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 62 дрона сбили над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, 28 — над Краснодарским краем, 18 — над Крымом и 12 — над Смоленской областью.

Помимо этого, девять БПЛА перехватили над Калужской областью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над Астраханской и один — над Республикой Адыгея. Также 12 беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.

— В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 16 марта до 7:00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Короча в Белгородской области атаковали два беспилотника, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Врачи скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Также около 10 взрывов прозвучало в Славянском районе Краснодарского края. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

