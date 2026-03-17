Несколько фигурантов дела о теракте в «Крокусе» решили обжаловать приговор

Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловала приговор суда. Об этом во вторник, 17 марта, рассказал один из участников процесса.

— В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор, — цитирует собеседника РИА Новости.

12 марта коллегия Второго Западного окружного суда в здании Мосгорсуда вынесла приговор фигурантам дела. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам.

Следователи достоверно установили, что теракт совершили в интересах Киева. Почему следствие до сих пор не завершено и кто из преступников находится на свободе — в материале «Вечерней Москвы».

15 марта адвокат потерпевших Людмила Айвар также сообщила о смерти Натальи Скисовой, получившей тяжелое ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле» почти два года назад.