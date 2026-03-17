В Красноярске задержали троих подозреваемых в организации проституции

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении двух лет занималась организацией интим-услуг в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным следствия, криминальный бизнес наладил 44-летний житель Хакасии. К незаконной деятельности он привлёк 51-летнюю жительницу Красноярского края, которая выполняла функции диспетчера и бухгалтера, а также 48-летнего красноярца, отвечавшего за размещение рекламы в интернете.
Схема работала с мая 2023 по август 2025 года. Злоумышленники вместе с неустановленными пока соучастниками вовлекали девушек в занятие проституцией и организовывали оказание услуг по вызову на различных адресах.
При обысках у задержанных изъяты сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты и тетради с бухгалтерскими записями.
Организатор заключён под стражу. Его сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий фигурант оставлен под подпиской о невыезде.
Возбуждены уголовные дела по статьям 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Норильске осудят мужчину, который вытолкнул бывшую сожительницу из окна.