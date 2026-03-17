В Башкирии врачи извлекли из желудка подростка комок волос размером с кулак

Врачи Раевской ЦРБ нашли у пациентки трихобезоар размером с кулак.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спасли 16-летнюю девушку. Она обратилась в Раевскую центральную районную больницу с сильными болями в желудке. Врач заподозрил неладное и направил пациентку на эндоскопическое исследование.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, во время процедуры специалисты обнаружили в желудке трихобезоар — плотное образование из проглоченных волос, которые со временем спрессовались и не переварились. Такое состояние встречается редко, но опасно: оно может вызвать язву, кишечную непроходимость или внутреннее кровотечение.

К счастью, диагноз поставили вовремя. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

