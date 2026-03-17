Израиль объявил о масштабной волне ударов по Ирану

Израильская армия начала массированные атаки на объекты инфраструктуры в Тегеране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.
Параллельно с этим военные также наносят удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Бейруте.
Израильский министр обороны Исраэль Кац ранее заявил, что если «Хезболла» не разоружится, Израиль уничтожит ливанскую инфраструктуру, используемую этим движением.