Склад противопехотных гранат устроил в гараже житель Воронежской области

В Репьевском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил склад боеприпасов в собственном гараже. По информации пресс-службы Острогожского районного суда, фигурант помещен под домашний арест.
Инцидент произошел в начале февраля. Находясь на территории Белгородской области, подозреваемый наткнулся на полимерную коробку, в которой находились ручные противопехотные гранаты и запалы к ним. Осознавая опасность находки, мужчина тем не менее решил забрать взрывные устройства с собой. Он транспортировал их в Воронежскую область и спрятал в своем гараже.
Тайник просуществовал недолго: уже в начале марта сотрудники полиции в ходе обыска обнаружили и изъяли боеприпасы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
Опасаясь, что фигурант может скрыться от следствия, правоохранители ходатайствовали о строгой мере пресечения. Суд удовлетворил это требование, отправив подозреваемого под домашний арест. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.