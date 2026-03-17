ПВО отразила одну из самых массовых атак ВСУ, сбив над Россией 206 беспилотников

Серьёзная активность также отмечена над Краснодарским краем — 28 БПЛА и над Республикой Крым — 18. Кроме того, удары фиксировались в Смоленской области — там сбили 12 БПЛА, в Калужской области — девять, в Белгородской области — восемь, в Ростовской области — шесть, в Ленинградской области — четыре, в Астраханской области — три, а также один дрон уничтожили над Республикой Адыгеей.