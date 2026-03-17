ПВО отразила одну из самых массовых атак ВСУ, сбив над Россией 206 беспилотников

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 16 марта до 07:00 17 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников самолётного типа. Основной удар пришёлся на приграничные и центральные регионы страны.
Больше всего целей было зафиксировано над Брянской областью — там сбили 62 дрона. Второе место по интенсивности атаки занял Московский регион, где уничтожили 43 беспилотника, причём 40 из них двигались непосредственно в сторону Москвы.
Серьёзная активность также отмечена над Краснодарским краем — 28 БПЛА и над Республикой Крым — 18. Кроме того, удары фиксировались в Смоленской области — там сбили 12 БПЛА, в Калужской области — девять, в Белгородской области — восемь, в Ростовской области — шесть, в Ленинградской области — четыре, в Астраханской области — три, а также один дрон уничтожили над Республикой Адыгеей.
Отдельно в ведомстве уточнили, что ещё 12 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.
По предварительным данным, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, что позволило избежать более тяжёлых последствий. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее Life.ru пиал, что в результате атаки беспилотников на Белгородскую область в городе Короча под удар попали жилые дома и социальные объекты — там пострадали пять человек, среди них подростки. Взрывами выбило окна, повредило фасады и автомобили, а последствия удара устраняли экстренные службы.
