ПВО отразила одну из самых массовых атак ВСУ, сбив над Россией 206 беспилотников

Минувшая ночь стала одной из самых масштабных по числу атак беспилотников на российские регионы. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 16 марта до 07:00 17 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников самолётного типа. Основной удар пришёлся на приграничные и центральные регионы страны.

Больше всего целей было зафиксировано над Брянской областью — там сбили 62 дрона. Второе место по интенсивности атаки занял Московский регион, где уничтожили 43 беспилотника, причём 40 из них двигались непосредственно в сторону Москвы.

Серьёзная активность также отмечена над Краснодарским краем — 28 БПЛА и над Республикой Крым — 18. Кроме того, удары фиксировались в Смоленской области — там сбили 12 БПЛА, в Калужской области — девять, в Белгородской области — восемь, в Ростовской области — шесть, в Ленинградской области — четыре, в Астраханской области — три, а также один дрон уничтожили над Республикой Адыгеей.

Отдельно в ведомстве уточнили, что ещё 12 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.

По предварительным данным, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, что позволило избежать более тяжёлых последствий. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее Life.ru пиал, что в результате атаки беспилотников на Белгородскую область в городе Короча под удар попали жилые дома и социальные объекты — там пострадали пять человек, среди них подростки. Взрывами выбило окна, повредило фасады и автомобили, а последствия удара устраняли экстренные службы.

