Экс-зампреда правительства Бурятии Луковникова задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего заместителя правительства Бурятии Евгения Луковникова. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Он добавил, что произошедшее связано со строительством моста в Улан-Удэ, а именно с «проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди».

— Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить. Самый доверенный человек был. Я его сам из Москвы приглашал, как специалиста в строительстве, — написал губернатор в Telegram-канале.

Днем ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест первого заместителя главы поселка Звездный городок Сергея Мишанина. Он вместе со своим начальником подозревается в получении взяток.