Число уничтоженных над Ленобластью беспилотников выросло до девяти

Губернатор региона Александр Дрозденко оперативно прокомментировал ситуацию. По словам главы области, пострадавших и разрушений нет.
На данный момент обстановка в районе происшествия остаётся спокойной. Экстренные службы продолжают мониторинг территории, чтобы исключить наличие обломков или скрытых повреждений.
Власти региона призывают жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится на постоянном контроле профильных ведомств.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых за ночь БПЛА у Москвы выросло до 37. Оперативные службы продолжают обследовать районы падения фрагментов дронов. Информация о возможных повреждениях и последствиях уточняется.
