В Красноярске накрыли банду сутенеров. Подозреваемые в организации занятия проституцией — двое мужчин и женщина. Об этом рассказали в краевом МВД. Известно, что «бизнес» наладил 45-летний житель Хакасии. 51-летнюю знакомую он привлек на должности диспетчера и бухгалтера, а третий фигурант занимался рекламой.
С мая 2023 года по август 2025 года вместе с другими соучастниками, личности которых сейчас устанавливаются, подозреваемые вовлекали девушек в «бизнес» и организовывали оказание услуг интимного характера.
Заведены уголовные дела. Организатор сейчас под стражей, женщина под домашним арестом, а третий фигурант под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства.