В Красноярске накрыли банду сутенеров. Подозреваемые в организации занятия проституцией — двое мужчин и женщина. Об этом рассказали в краевом МВД. Известно, что «бизнес» наладил 45-летний житель Хакасии. 51-летнюю знакомую он привлек на должности диспетчера и бухгалтера, а третий фигурант занимался рекламой.