Пушилин: продвижение к Славянску требует от бойцов ВС РФ больших усилий

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что из-за пересеченной местности российская армия испытывает трудности с продвижением к Славянску в северной части республики.
«Местность там чрезвычайно пересеченная, и каждый раз, когда наши подразделения преодолевают расстояние в 100−200 метров, это требует значительных усилий», — отметил Пушилин в интервью с ТАСС.
По его словам, освобождение Константиновки, где сейчас идут ожесточенные бои, откроет путь к краматорско-славянской агломерации с южной стороны.
Пушилин ранее заявлял, что бойцы ВС РФ приблизились к охвату Краматорска и Славянска в ДНР. Он подчеркивал, что территория имеет ключевое значение для ВСУ, так как является их транспортно-логистическим узлом и укрепрайоном.