Третий военный США за месяц стал фигурантом уголовного дела в Японии

Японская полиция передала в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела против 26-летнего морпеха США с базы Ивакуни.
Он подозревается в попытке проникнуть в закрытое заведение в городе Кудамацу в декабре 2025 года и хищении денег из кассы. Также его подозревают в кражах в ресторанах Токио и Фукуоки.
В марте полиция уже передала дела ещё двух морпехов с той же базы, подозреваемых в кражах на сумму около 2,6 тыс. долларов. 6 марта суд на Окинаве подтвердил приговор 23-летнему морпеху, осуждённому на семь лет за попытку изнасилования.
В Японии дислоцировано около 55 тыс. американских военных.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Токио провели масштабную операцию по задержанию семерых подозреваемых в вооруженном налете, жертвами которого стали перевозчики крупной суммы наличных.
