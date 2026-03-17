Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий военный США за месяц стал фигурантом уголовного дела в Японии

Японская полиция передала в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела против 26-летнего морпеха США с базы Ивакуни.

Он подозревается в попытке проникнуть в закрытое заведение в городе Кудамацу в декабре 2025 года и хищении денег из кассы. Также его подозревают в кражах в ресторанах Токио и Фукуоки.

В марте полиция уже передала дела ещё двух морпехов с той же базы, подозреваемых в кражах на сумму около 2,6 тыс. долларов. 6 марта суд на Окинаве подтвердил приговор 23-летнему морпеху, осуждённому на семь лет за попытку изнасилования.

В Японии дислоцировано около 55 тыс. американских военных.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Токио провели масштабную операцию по задержанию семерых подозреваемых в вооруженном налете, жертвами которого стали перевозчики крупной суммы наличных.

