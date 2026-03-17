По поручению Бастрыкина расследуют смерть женщины от психотропов на Кубани

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина расследуют смерть женщины от психотропов на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Инфоцентра Следкома.
Историю семьи из Краснодарского края показали в эфире одной из программ на федеральном ТВ. Сообщалось, что женщина давала своей матери психотропные препараты, которые якобы были выписаны врачом без обследования пациентки. Принимавшая препараты женщина скончалась. По данным СМИ, так дочь хотела заполучить жилплощадь.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ст.ст. 159, 233 УК РФ (мошенничество, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ).
Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.