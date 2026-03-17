Задержан бывший вице-премьер правительства Бурятии по делу о подрядчиках

В Москве задержан бывший заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
По его словам, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Речь идет о субподрядных работах, которые выполняли компании, аффилированные с Луковниковым.
Ожидается, что фигуранта этапируют в Улан-Удэ для дальнейших процессуальных действий.
Строительство третьего моста ведется с 2020 года. Сроки завершения проекта неоднократно переносились.
В октябре 2025 года Минтранс Бурятии расторг контракт с подрядчиком — ОАО «Хотьковский автомост». В ведомстве тогда заявляли о нехватке у компании ресурсов для продолжения работ.
По данным министерства, на тот момент объект был готов на 49%, объем вложений составлял около 4,2 млрд рублей.
Евгению Луковникову 61 год. Пост заместителя председателя правительства Бурятии он занимал с 2018 по 2024 год, курируя строительный блок, транспорт, энергетику и ЖКХ.
Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.