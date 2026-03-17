Ледяные глыбы упали на головы жительниц Асбеста

ЕАН писал, что 15 марта в Нижней Туре ледяная глыба упала с крыши дома на улице Машиностроителей, 1 на женщину с ребенком в коляске и девушку. После случившегося женщина госпитализирована, к счастью, ребенок не пострадал, но коляска уничтожена. Девушка получила ушибы. Также куском льда серьезно ранена собака, которая была рядом — она находится в тяжелом состоянии. От местных жителей стало известно, что еще 5 февраля жильцы дома подали заявку в УК «Антуфьев» на очистку крыши ото льда. На сайте УК сказано, что заявка выполнена. Но, судя по всему, это оказалось неправдой.