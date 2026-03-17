Ледяные глыбы упали на головы жительниц Асбеста

По предварительной информации, в субботу, 14 марта, произошел сход снега и льда с кровли жилого дома на улице Ленинградской, 8 на голову 11-летней девочки. У ребенка зафиксированы ушибы, она отпущена домой на амбулаторное лечение. Дом обслуживается управляющей организацией ООО УК «Техносервис».
В понедельник, 16 марта, снег и лед с кровли жилого дома на улице Московской, 19 обрушились на голову местной жительницы. У пострадавшей зафиксирована ушибленная рана головы, в настоящее время женщина находится на амбулаторном лечении. Дом обслуживается управляющей организацией ООО «Карат».
Органами прокуратуры запрошены документы в управляющих организациях с целью установления лиц, ответственных за надлежащее обслуживание и содержание жилых домов, проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбужденных следственными органами.
ЕАН писал, что 15 марта в Нижней Туре ледяная глыба упала с крыши дома на улице Машиностроителей, 1 на женщину с ребенком в коляске и девушку. После случившегося женщина госпитализирована, к счастью, ребенок не пострадал, но коляска уничтожена. Девушка получила ушибы. Также куском льда серьезно ранена собака, которая была рядом — она находится в тяжелом состоянии. От местных жителей стало известно, что еще 5 февраля жильцы дома подали заявку в УК «Антуфьев» на очистку крыши ото льда. На сайте УК сказано, что заявка выполнена. Но, судя по всему, это оказалось неправдой.