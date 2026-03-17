В Москве по камерам установили обвиняемую в разбойном нападении

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, которая с пистолетом совершила разбойное нападение в Москве. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«С помощью городских камер видеонаблюдения и оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее ранним утром на улице Юных Ленинцев», — сказал он.
Васенин добавил, что задержанной оказалась 35-летняя женщина, находящаяся в федеральном розыске за совершенное в Санкт-Петербурге преступление.
Он рассказал, что в пункт выдачи товаров на Волгоградском проспекте зашла женщина, направила на сотрудника пистолет и потребовала деньги. «После отказа она попыталась напасть на сотрудника почтового отделения, расположенного в том же помещении, но, снова получив отказ, скрылась», — пояснил начальник пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, обвиняемая арестована. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.