В Москве по камерам установили обвиняемую в разбойном нападении

Задержанной оказалась 35-летняя женщина, находящаяся в федеральном розыске.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, которая с пистолетом совершила разбойное нападение в Москве. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«С помощью городских камер видеонаблюдения и оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее ранним утром на улице Юных Ленинцев», — сказал он.

Васенин добавил, что задержанной оказалась 35-летняя женщина, находящаяся в федеральном розыске за совершенное в Санкт-Петербурге преступление.

Он рассказал, что в пункт выдачи товаров на Волгоградском проспекте зашла женщина, направила на сотрудника пистолет и потребовала деньги. «После отказа она попыталась напасть на сотрудника почтового отделения, расположенного в том же помещении, но, снова получив отказ, скрылась», — пояснил начальник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, обвиняемая арестована. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.