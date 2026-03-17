СК начал расследование после исчезновения двух детей в российском городе

В Твери пропали несовершеннолетние брат и сестра, возбуждено уголовное дело.

В Твери пропали несовершеннолетние брат и сестра, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тверской области.

По данным ведомства, информация о безвестном исчезновении девочки 2012 года рождения и ее брата 2016 года рождения поступила 16 марта.

Дело возбуждено Заволжским межрайонным следственным отделом для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисковых мероприятий.

В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами и волонтерами ведут поиски детей. Осмотрено место их последнего пребывания и прилегающая территория.

В СК уточнили, что проверяются все возможные версии исчезновения.

