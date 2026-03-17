Житель Черняховска прыгнул в ледяную воду и спас провалившегося под лед ребенка

«Понимая, что ребёнку может угрожать опасность, глава семьи поспешил к нему, по пути снимая верхнюю одежду, — сообщает подробности пресс-служба ведомства. — Не дойдя до островка, мальчик провалился под лёд. Мужчина мгновенно среагировал: нырнул в ледяную воду, добрался до ребёнка и вместе с ним доплыл до островка. До прибытия помощи он держал испуганного мальчика на руках. Спасатели транспортировали обоих на берег, укутали в термоодеяла и передали бригаде скорой медицинской помощи».