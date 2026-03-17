Lexus и Toyota в топе самых угоняемых авто на Кубани

По данным страховых компаний, в 2026 году самым угоняемым японским автомобилем в России стал Toyota Land Cruiser 300. Всего на долю Toyota приходится около 8% краж. В числе популярных у злоумышленников моделей также Toyota RAV4, Camry и Mitsubishi Outlander, что эксперты связывают с активным параллельным импортом.
Среди премиальных брендов лидирует Lexus с долей 4% — чаще всего угоняют Lexus LX, RX и ES. В общем рейтинге Lexus уступает только китайскому бренду LiXiang.
Наибольшее число угонов фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и агломерациях, сообщает Online47.ru. Высокая активность угонщиков также отмечена в Екатеринбурге и Краснодарском крае. Эксперты отмечают, что интерес преступников смещается и в сторону более доступных моделей.