Раскрыта личность «слишком красивой» серийной убийцы

В Южной Корее раскрыли личность предполагаемой серийной убийцы, которая, по версии следствия, травила мужчин во время свиданий. Речь идет о жительнице Сеула по имени Ким Соёнг.
Как сообщает газета «Чунъанъ ильбо», женщину задержали 19 февраля. Следствие установило, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го она знакомилась с мужчинами и угощала их напитками с добавлением седативных веществ. В результате двое пострадавших скончались, а третьему удалось выжить — именно он обратился в полицию и помог выйти на подозреваемую.
Ситуация получила неожиданный резонанс: после ареста девушка стала объектом обсуждения в интернете. Некоторые пользователи выражали ей сочувствие, заявляя, что она «слишком красива, чтобы быть преступницей».
Под давлением общественности прокуратура пересмотрела свою позицию и раскрыла полные данные подозреваемой. Ею оказалась Ким Соёнг, 2005 года рождения. Расследование продолжается, а дело уже стало одним из самых обсуждаемых в стране.
После задержания правоохранительные органы установили личности трёх человек, которые не были известны ранее. Женщина контактировала с ними с октября 2025 года по январь 2026 года и угостила всех троих отравленным напитком, однако им удалось выжить.