Стена обрушилась в спортзале школы под Челябинском

В школе села Морозкино Челябинской области разваливается здание спортзала: там рухнула одна из стен. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Уточняется, что учащихся перевели на дистанционное обучение до 25 марта, после их отправят в новую школу.
— Произошло обрушение кирпичного слоя наружной стены спортивного зала. Учебные занятия в спортивном зале школы на момент обрушения не велись, доступ к разрушенному участку ограничен, — сообщили правоохранители.
В Telegram-канале ведомства заявили о проведении обследования здания и установлении причин произошедшего.
Ранее в забайкальской школе обрушился потолок. В тот момент в классе находилось восемь детей. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поручил обследовать все помещения в этом учебном учреждении. Он также уточнил, что два года назад в школе провели капитальный ремонт, гарантийный срок которого действует до следующего года.