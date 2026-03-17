Стена обрушилась в спортзале школы под Челябинском

Ранее в забайкальской школе обрушился потолок. В тот момент в классе находилось восемь детей. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поручил обследовать все помещения в этом учебном учреждении. Он также уточнил, что два года назад в школе провели капитальный ремонт, гарантийный срок которого действует до следующего года.