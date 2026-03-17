Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стена обрушилась в спортзале школы под Челябинском

В школе села Морозкино Челябинской области разваливается здание спортзала: там рухнула одна из стен. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В школе села Морозкино Челябинской области разваливается здание спортзала: там рухнула одна из стен. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Уточняется, что учащихся перевели на дистанционное обучение до 25 марта, после их отправят в новую школу.

— Произошло обрушение кирпичного слоя наружной стены спортивного зала. Учебные занятия в спортивном зале школы на момент обрушения не велись, доступ к разрушенному участку ограничен, — сообщили правоохранители.

В Telegram-канале ведомства заявили о проведении обследования здания и установлении причин произошедшего.

Ранее в забайкальской школе обрушился потолок. В тот момент в классе находилось восемь детей. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поручил обследовать все помещения в этом учебном учреждении. Он также уточнил, что два года назад в школе провели капитальный ремонт, гарантийный срок которого действует до следующего года.