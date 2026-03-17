Копейчанин ответит в суде за попытку взорвать соседа

В Копейске будут судить 56-летнего местного жителя, который подложил бомбу для 61-летнего соседа. В результате происшествия потерпевший лишился нескольких пальцев на руке. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным ведомства, мужчина обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства. По версии следствия, обвиняемый пошёл на преступление из личной неприязни, поскольку сосед регулярно опустошал его почтовый ящик.
В июле 2025 года злоумышленник изготовил взрывное устройство, замаскировал под посылку и спрятал его в своём ящике. Когда сосед забрал «посылку» и попытался открыть её, произошёл хлопок. Потерпевшему вовремя оказали медпомощь и спасли жизнь.
Благодаря совместной работе следователей, полиции и ФСБ преступление раскрыли быстро. Уголовное дело направили в Копейский городской суд.