На Камчатке женщина погибла на остановке из-за упавшей глыбы льда

В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело после гибели женщины при падении глыбы льда с крыши дома.

Источник: Аргументы и факты

В Петропавловске-Камчатском на автобусную остановку упала глыба льда, в результате чего погибла стоявшая там женщина. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

Происшествие случилось сегодня днем (по местному времени), 17 марта, возле дома № 38 на улице Советской.

Лед сошел на остановочный павильон с крыши дома. Погибшей женщине было 54 года.

Прокуратура проинформировала, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Надзорное ведомство также оценит исполнение своих полномочий муниципалитетом и органами контроля.

«Установлено, что происшествие стало возможным по причине бездействия управляющей компании, должностные лица которой не приняли мер к надлежащему содержанию многоквартирного дома», — отметили в прокуратуре.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев, только с начала года управляющей компании было направлено три предостережения о том, что она должна убрать снег и лед с крыш домов, в том числе с дома № 38.

«Главный преступник в этой ситуации — халатность. Вопросы вновь к УК, своим бездействием допустившей гибель мужчины в январе этого года», — подчеркнул чиновник.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше