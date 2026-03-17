На Камчатке женщина погибла на остановке из-за упавшей глыбы льда

В Петропавловске-Камчатском на автобусную остановку упала глыба льда, в результате чего погибла стоявшая там женщина. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.
Происшествие случилось сегодня днем (по местному времени), 17 марта, возле дома № 38 на улице Советской.
Лед сошел на остановочный павильон с крыши дома. Погибшей женщине было 54 года.
Прокуратура проинформировала, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Надзорное ведомство также оценит исполнение своих полномочий муниципалитетом и органами контроля.
«Установлено, что происшествие стало возможным по причине бездействия управляющей компании, должностные лица которой не приняли мер к надлежащему содержанию многоквартирного дома», — отметили в прокуратуре.
Как заявил в своем Telegram-канале глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев, только с начала года управляющей компании было направлено три предостережения о том, что она должна убрать снег и лед с крыш домов, в том числе с дома № 38.
«Главный преступник в этой ситуации — халатность. Вопросы вновь к УК, своим бездействием допустившей гибель мужчины в январе этого года», — подчеркнул чиновник.