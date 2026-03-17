Уфимца арестовали за поджог квартиры супруги

Ранее судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с установлением следующих запретов: общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, за исключением защитника, а также должностных лиц, правоохранительных органов и иных лиц, принимающих участие в процессуальных действиях, осуществляемых по решению следователя или суда. Но мужчина нарушил закон: он неоднократно направлял смс-сообщения со словами угрозы в адрес потерпевшей и свидетеля. Поэтому постановлением суда его заключили под стражу сроком до 17 апреля.