Уфимца арестовали за поджог квартиры супруги

Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего гражданина, обвиняемого в преступлении по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Источник: Башинформ

По информации объединенной пресс-службы судов РБ, 17 января мужчина совершил поджог квартиры, принадлежащей его супруге. Он нанес ей ущерб на более чем 1 млн рублей.

Ранее судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с установлением следующих запретов: общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, за исключением защитника, а также должностных лиц, правоохранительных органов и иных лиц, принимающих участие в процессуальных действиях, осуществляемых по решению следователя или суда. Но мужчина нарушил закон: он неоднократно направлял смс-сообщения со словами угрозы в адрес потерпевшей и свидетеля. Поэтому постановлением суда его заключили под стражу сроком до 17 апреля.

Постановление в законную силу пока не вступило.