Погибшие белки и птицы напугали посетителей парка Гагарина в Самаре

Любимое место отдыха самарцев превратилось в зону тревоги. В парке имени Гагарина посетители нашли на деревьях мертвых белок и птиц. Жуткие находки шокировали горожан и заставили обратиться к властям.
Больше всего посетителей поразила белочка, которую заметили на одном из деревьев.
«Белочка не выжила. Просьба убрать ее с дерева», — написали неравнодушные горожане под постом губернатора в соцсетях.
Но это не единственная страшная находка. Рядом на дереве, раскинув крылья, застыла мертвая птица. Кажется, будто время остановилось для нее прямо в полете.
В департаменте городского хозяйства Самары оперативно отреагировали на обращения. Информацию передали в МАУ «Парки Самары». Специалисты учреждения должны убрать территорию и выяснить, что случилось, пишет ГТРК-Самара.