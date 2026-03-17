Погибшие белки и птицы напугали посетителей парка Гагарина в Самаре

Очевидцы сняли на фото и видео погибших зверьков. Они застыли в неестественных позах прямо на ветках.

Источник: НИА Самара

Любимое место отдыха самарцев превратилось в зону тревоги. В парке имени Гагарина посетители нашли на деревьях мертвых белок и птиц. Жуткие находки шокировали горожан и заставили обратиться к властям.

Больше всего посетителей поразила белочка, которую заметили на одном из деревьев.

«Белочка не выжила. Просьба убрать ее с дерева», — написали неравнодушные горожане под постом губернатора в соцсетях.

Но это не единственная страшная находка. Рядом на дереве, раскинув крылья, застыла мертвая птица. Кажется, будто время остановилось для нее прямо в полете.

В департаменте городского хозяйства Самары оперативно отреагировали на обращения. Информацию передали в МАУ «Парки Самары». Специалисты учреждения должны убрать территорию и выяснить, что случилось, пишет ГТРК-Самара.