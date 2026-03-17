В Башкирии слесаря-ремонтника затянуло в щековую дробилку

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 9 марта на территории Александровского подразделения предприятия в Белорецком районе. При попытке слесаря по ремонту оборудования самостоятельно очистить вибропитатель, подающий горную массу на щековую дробилку, случился обвал налипшей на бункер породы. Из-за этого работника завалило горной массой и затянуло в механизм. От полученных травм пострадавший скончался.