23 человека погибли, 108 пострадали из-за взрывов в Нигерии

В результате взрывов на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 23 человека, еще 108 пострадали. Подрывы были совершены террористами-смертниками. Об этом сообщили в полиции штата Борно.
«К сожалению, в общей сложности 23 человека погибли, еще 108 получили травмы разной степени тяжести», — сказано в заявлении, опубликованном на странице органов правопорядка в X.
Как писал сайт KP.RU, взрывы в городе Майдугури, административном центре штата Борно, раздались в понедельник, 16 марта. Ущерб получило строение рынка, а также учебная больница, которая расположена при университете Майдугури.
Напомним, апреле прошлого года в штате Борно также сработало самодельное взрывное устройства. Тогда в результате взрыва погибли минимум 26 человек. Тогда террористы смогли скрыться на двух автомобилях.