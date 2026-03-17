В Крыму мошенники «заработали» за неделю 21,5 млн рублей

А 63-летняя жительница Бахчисарайского района поверила мошенникам, рассказавшим ей, что на ее имя идет посылка из Москвы. Чтобы «получить» отправление, нужно было установить на мобильный телефон специальное приложение. Следуя инструкции злоумышленника, женщина перешла по ссылке и загрузила программу, с помощью которой мошенники сняли с ее счета почти сто тысяч рублей.