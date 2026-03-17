В Крыму мошенники «заработали» за неделю 21,5 млн рублей

«В период со 9 по 15 марта 2026 года в Крыму 36 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 21,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Мошенники проворачивали свои схемы с помощью телефонных звонков, сайтов, соцсетей, мессенджеров, а также используя вредоносные ссылки.
В двух случаях за неделю аферисты обманывали своих жертв, представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов.
Так, 50-летний житель Симферопольского района перевел такому «сотруднику» 2 миллиона 675 тысяч рублей за «непривлечение к ответственности за финансирование запрещенных организаций». А житель Черноморского района поверил злоумышленнику, который представился сотрудником полиции и сообщил о якобы имеющихся у правоохранителей данных о переводах денежных средств на счета запрещенных организаций за рубежом. Для «проверки» мужчина согласился передать деньги через курьера свыше полутора миллиона рублей.
Еще один обманутый симферополец — 36-летний мужчина — рассказал в полиции, что в одной из групп по оптовой продаже товаров в мессенджере он увидел объявление о продаже бытовой техники. Решил приобрести товар. Он перевел продавцу почти 60 тысяч рублей, однако товара так и не получил.
Обматывают мошенники людей всех возрастов, в том числе и детей.
«В Симферопольском районе мошенник написал в мессенджере 10-летнему ребенку. Под предлогом “избежать уголовной ответственности родителей” злоумышленник сумел убедить девочку передать ему доступ к банковской карте. Находясь дома, ребенок сфотографировала карту матери и продиктовала коды подтверждения, поступившие на ее телефон. В результате мошенник завладел суммой в размере 7000 рублей», — рассказали правоохранители.
В Советском районе 17-летний парень лишился своих сбережений, потому что поверил злоумышленнику, который рассказал ему о якобы проводимом конкурсе с денежным призом. Доверчивый парень отправил мошеннику пять тысяч рублей.
А 63-летняя жительница Бахчисарайского района поверила мошенникам, рассказавшим ей, что на ее имя идет посылка из Москвы. Чтобы «получить» отправление, нужно было установить на мобильный телефон специальное приложение. Следуя инструкции злоумышленника, женщина перешла по ссылке и загрузила программу, с помощью которой мошенники сняли с ее счета почти сто тысяч рублей.