В Амурском поселке Омска машина сбила женщину на пешеходном переходе

В Омске во вторник, 17 марта, около 7:00 на улице Багратиона, 25 в Амурском поселке сбили женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в жалобе на Телеграм-канале «Аварийный Омск».
От удара женщина упала на капот, водитель не притормозил и скрылся с места наезда. Из дальнейшего текста жалобы становится понятно, что пострадала мать авторши.
«У мамы сильный шок и ушибы. Огромная просьба к водителям, проезжавшим мимо в это время: посмотрите записи видеорегистраторов! Возможно, вы засняли момент столкновения или машину с характерными повреждениями (вмятина на капоте, грязный номер). Любая информация важна!», — написала омичка.
Также автор поста написала номер своего телефона для связи.
КП-Омск уточнила информацию в областной ГАИ, изначально в ведомстве не были в курсе, в сводки авария пока не попала. Возможно, в том числе из-за того, что водитель скрылся с места аварии. Затем выяснили, что было зарегистрировано обращение в медучреждение, у женщины зафиксированы ушибы и ссадины. На место наезда выехал экипаж ДПС, полицейские там уже работают.
