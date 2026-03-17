В Амурском поселке Омска машина сбила женщину на пешеходном переходе

КП-Омск уточнила информацию в областной ГАИ, изначально в ведомстве не были в курсе, в сводки авария пока не попала. Возможно, в том числе из-за того, что водитель скрылся с места аварии. Затем выяснили, что было зарегистрировано обращение в медучреждение, у женщины зафиксированы ушибы и ссадины. На место наезда выехал экипаж ДПС, полицейские там уже работают.