В Челябинской области стартовала операция «Высылка» по поиску нелегалов

В полиции добавили, что с начала года благодаря проверкам выявлено 2042 нарушения миграционного законодательства. Возбуждено около 180 уголовных дел, 246 иностранцев выдворено из РФ, 480 решением суда запрещен въезд в Россию. Отмечается, что меры поспособствовали двукратному снижению преступлений, совершенных иностранными гражданами.