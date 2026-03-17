В Челябинской области стартовала операция «Высылка» по поиску нелегалов

В Челябинской области стартовала операция «Высылка», направленная на проверку законности пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в региональном МВД.
«В рамках масштабной операции особое внимание уделят стройкам, рынкам, транспортным узлам и местам, где чаще всего работают трудовые мигранты», — отметили в МВД.
В полиции добавили, что с начала года благодаря проверкам выявлено 2042 нарушения миграционного законодательства. Возбуждено около 180 уголовных дел, 246 иностранцев выдворено из РФ, 480 решением суда запрещен въезд в Россию. Отмечается, что меры поспособствовали двукратному снижению преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Ранее жительница Копейска стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную прописку нелегалов.