В Челябинской области стартовала операция «Высылка» по поиску нелегалов

Иностранцев проверяют на законность нахождения в России.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области стартовала операция «Высылка», направленная на проверку законности пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в региональном МВД.

«В рамках масштабной операции особое внимание уделят стройкам, рынкам, транспортным узлам и местам, где чаще всего работают трудовые мигранты», — отметили в МВД.

В полиции добавили, что с начала года благодаря проверкам выявлено 2042 нарушения миграционного законодательства. Возбуждено около 180 уголовных дел, 246 иностранцев выдворено из РФ, 480 решением суда запрещен въезд в Россию. Отмечается, что меры поспособствовали двукратному снижению преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Ранее жительница Копейска стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную прописку нелегалов.