В Твери завели уголовное дело в связи с пропажей брата и сестры

В Твери возбудили уголовное дело в связи с пропажей двоих детей — брата и сестры. Об этом сообщило СУ СК РФ по Тверской области.
В ведомстве рассказали, что следственный отдел регионального управления Следкома получил сообщение об исчезновении девочки 2012 года рождения (Веселова Катя) и мальчика 2016 года рождения (Веселов Артем) накануне, 16 марта.
«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного отсутствия детей, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело. Следователями проверяются все версии произошедшего», — уточнили в ведомстве.
В поисках детей участвуют следователи, криминалисты, сотрудники оперативных служб и волонтеры. Уже были осмотрены место их последнего нахождения и прилегающая территория, отметили в управлении СК.
