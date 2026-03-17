Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Твери завели уголовное дело в связи с пропажей брата и сестры

В Твери пропали двое детей — девочка 2012 года рождения и ее брат 2016 года рождения.

В Твери возбудили уголовное дело в связи с пропажей двоих детей — брата и сестры. Об этом сообщило СУ СК РФ по Тверской области.

В ведомстве рассказали, что следственный отдел регионального управления Следкома получил сообщение об исчезновении девочки 2012 года рождения (Веселова Катя) и мальчика 2016 года рождения (Веселов Артем) накануне, 16 марта.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного отсутствия детей, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело. Следователями проверяются все версии произошедшего», — уточнили в ведомстве.

В поисках детей участвуют следователи, криминалисты, сотрудники оперативных служб и волонтеры. Уже были осмотрены место их последнего нахождения и прилегающая территория, отметили в управлении СК.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области нашли живым подростка из Бокситогорска, которого искали неделю.