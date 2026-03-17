Бывшая библиотекарша стала соучастницей в деле о мошенничестве на 15 млн рублей

В московском аэропорту Шереметьево задержали 66-летнюю жительницу столицы по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей. Об этом сообщается со ссылкой на МВД России.
По данным ведомства, женщину этапировали в город Мирный. Именно оттуда она прилетела с полученными деньгами.
Следствие считает, что она выступала курьером телефонных мошенников. В Якутии она получила у 65-летнего работника транспортного предприятия его сбережения.
Потерпевшего убедили перевести деньги аферисты, которые представлялись руководством алмазодобывающей компании, сотрудниками Центробанка и силовых структур. Они заявили, что средства якобы используются для финансирования терроризма, и заставили мужчину снять деньги и передать их курьеру.
Передача произошла на улице Ойунского по условному слову «зима».
После этого мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По его показаниям и записям с камер наблюдения правоохранители установили личность подозреваемой.
Сама задержанная утверждает, что действовала под влиянием мошенников. Однако у полиции есть данные о ее возможной причастности к аналогичным преступлениям в других регионах, включая Амурскую область, Адыгею и Краснодарский край.
При обыске в квартире женщины в Москве обнаружили крупную сумму денег. По решению суда она заключена под стражу.
