В Улан-Удэ знакомый обчистил банковскую карту приятеля на 2,2 миллиона

Потерпевший в это время лежал в больнице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

39-летний житель Улан-Удэ лишился крупной суммы, пока лежал в больнице. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД республики, в 2025 году мужчина поссорился с приятелем во время застолья, получил травмы и уехал лечиться в другой город на несколько месяцев. Карта все это время валялась где-то потерянная, но он не придал этому значения.

— Когда мужчина вернулся и восстановил карту, на счету вместо 2,2 миллиона рублей осталось всего 100 тысяч. Он пошел в полицию. Оперативники быстро нашли вора — им оказался 31-летний знакомый потерпевшего. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, — пишут журналисты.

Выяснилось, что карта осталась у него после очередных посиделок. Пин-код он знал, ведь раньше приятели доверяли друг другу, многим делились. Вор регулярно снимал и переводил деньги. Миллион пустил на погашение кредитов, остальное потратил на себя и на спиртное. Против задержанного завели уголовное дело о краже с банковского счета. Часть денег он уже вернул.

Ранее КП-Иркутск рассказывала три истории о том, как дети за минуту оставили родителей без денег. Они поверили мошенникам.