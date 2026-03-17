«Ты со мной?»: Детская писательница написала книгу о потере мужа, которого сама же и отравила

По данным следствия, 4 марта 2022 года женщина подсыпала смертельное вещество в коктейль своему мужу Эрику Ричинсу. Кроме того, ранее она пыталась отравить его сэндвичем с наркотиком, из-за чего мужчина потерял сознание. Прокуроры утверждали, что причиной стала крупная задолженность — около 4,5 миллиона долларов. Подсудимая рассчитывала получить от бизнесмена солидное наследство и начать новую жизнь с любовником.