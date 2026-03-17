Двоих челнинцев поймали при попытке ввезти золото на более чем 1 млн рублей

Двоих челнинцев поймали при попытке ввезти из Дубая золотые украшения общей суммой 1,1 млн рублей.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, 32-летняя женщина и 35-летний мужчина купили в Дубае золотые украшения, а при возвращении пытались пройти через «зеленый» коридор — для пассажиров не имеющих товаров для декларирования. В дальнейшем эксперты определили, что изделия были изготовлены из золота 750 пробы.

Возбуждено уголовное дело.

