Житель Башкирии изувечил знакомого топором

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в августе прошлого года во время застолья с алкоголем между двумя мужчинами произошел конфликт. Испытывая личную неприязнь, подсудимый подошел к лежащему на кровати оппоненту и нанес несколько ударов обухом топора по голове. В результате здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
Кроме того, с марта по июль 2025 года злоумышленник совершил серию хищений, причинив ущерб на общую сумму более 114 тыс. рублей.
Суд с учетом имеющейся судимости назначил ему наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.