Моряки 30 часов тушили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford

Огонь распространился через вентиляцию сушильной машины. В результате происшествия пострадали двое моряков, угрозы для их жизни нет. По неофициальным данным, на которые ссылается издание, десятки членов экипажа получили отравление продуктами горения. Более 600 военнослужащих лишились спальных мест и временно размещены в проходах и общих помещениях. Кроме того, на судне теперь невозможно пользоваться прачечными.
Командование ВМС утверждает, что силовая установка не пострадала во время пожара и авианосец продолжает выполнять боевые задачи в штатном режиме. Корабль ведет круглосуточные полетные операции в рамках текущей миссии на Ближнем Востоке, куда он был переброшен после участия в операциях у берегов Венесуэлы.
Ситуацию осложняет рекордная продолжительность похода. Развертывание авианосца длится уже десять месяцев, что вдвое превышает стандартный срок. В случае сохранения текущего графика до мая экипаж побьет рекорд по длительности миссии среди авианосцев после Вьетнамской войны, действовавший с 2020 года. В Пентагоне признают, что корабль и команда работают на пределе возможностей, а плановый ремонт, намеченный на начало года, был отложен.
Эксперты отмечают, что интенсивная эксплуатация негативно сказывается на техническом состоянии судна. За время похода на авианосце фиксировались многократные сбои сантехнических систем. В сложившихся условиях военное ведомство рассматривает возможность ротации: авианосец USS George H. W. Bush готовится к выходу для замены USS Gerald R. Ford.
The New York Times в феврале сообщила о переброске корабля на Ближний Восток. В заявлении командования отмечается, что авианосная ударная группа Gerald R. Ford сейчас находится в Красном море и участвует в рамках операции «Эпическая ярость» против Ирана.