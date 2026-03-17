Во Владивостоке девятилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

Во Владивостоке под колеса автомобиля попала девятилетняя школьница. В результате аварии ребенок получил серьезную травму — перелом копчика.
По предварительной информации полиции, девочка неожиданно выбежала на проезжую часть прямо из-за припаркованной иномарки. В этот момент ее сбил проезжавший мимо автомобиль. Водитель Audi, который припарковал машину, из-за которой выскочила девочка, теперь сам будет привлечен к ответственности по статье за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, инспекторам предстоит разобраться в обстоятельствах нарушения правил самим ребенком.
В связи с участившимися случаями детского травматизма на дорогах Госавтоинспекция обращается ко всем родителям: проведите беседы с детьми. Объясните им, что в условиях межсезонья тормозной путь автомобиля увеличивается, и машина не может остановиться мгновенно. Особое внимание уделите правилам перехода дороги и важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.