Во Владивостоке девятилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

По предварительной информации полиции, девочка неожиданно выбежала на проезжую часть прямо из-за припаркованной иномарки. В этот момент ее сбил проезжавший мимо автомобиль. Водитель Audi, который припарковал машину, из-за которой выскочила девочка, теперь сам будет привлечен к ответственности по статье за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, инспекторам предстоит разобраться в обстоятельствах нарушения правил самим ребенком.