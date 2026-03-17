Бывший вице-премьер Бурятии Евгений Луковников задержан из-за стройки моста

В Москве во вторник, 17 марта, задержан бывший заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.
Задержание связано с расследованием строительства третьего моста в городе. Как уточнил Цыденов, речь идет о субподрядных работах, выполнявшихся компаниями, связанными с Луковниковым. По его словам, в ближайшее время бывшего вице-премьера этапируют в Улан-Удэ, где с ним будут проведены необходимые следственные действия.
Евгений Луковников ранее курировал инфраструктурный блок в правительстве Бурятии. Он покинул должность в июне 2025 года, сославшись на состояние здоровья.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали депутата муниципального образования «Сосновское» Михаила Смирнова. Его подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он убедил человека передать ему 200 тысяч рублей за автомобиль, но затем скрылся, распорядившись деньгами и не передав машину покупателю.