В небе над Молдовой заметили дрон похожий на «Шахед»: Он исчез с радаров

Сегодня около 01:30 в зоне ответственности недалеко от пограничного пункта в Оланештах был замечен неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник «Шахед». Инцидент произошел примерно в 200 метрах от границы, в направлении Яскы (Украина) — Крокмаз (Республика Молдова).