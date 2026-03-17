В небе над Молдовой заметили дрон похожий на «Шахед»: Он исчез с радаров

Сегодня около 01:30 в зоне ответственности недалеко от пограничного пункта в Оланештах был замечен неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник «Шахед». Инцидент произошел примерно в 200 метрах от границы, в направлении Яскы (Украина) — Крокмаз (Республика Молдова).
По информации пограничной полиции Республики Молдова, летательный аппарат был обнаружен на высоте до 150 метров, пролетая над воздушным пространством страны, после чего продолжил движение в сторону города Каплань.
Территория находится под наблюдением компетентных органов, и на данный момент не обнаружено никаких объектов или элементов, представляющих опасность для безопасности граждан.
